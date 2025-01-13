CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu! Aralarında Ahmet Özer ve Rıza Akpolat da var: 47 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NA OPERASYONSoruşturma kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 24 şüpheli ile tutuklanarak yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu toplam 47 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.RÜŞVET SUÇLAMARIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ihalelerin kendi istedikleri firmaya verilmesi konusunda yaklaşık 3 aydır süren soruşturma neticesinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli ve terör örgütünü üyelikten tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve beraberindeki 12 belediye personel hakkında 'Suç örgütü üyeliği' , 'İhaleye fesat karıştırma' , 'Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması' ve 'Haksız Mal Edinme' suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.İHALEYE FESAT KARIŞTIRAN ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİÖte yandan Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki örgütte bulunan 24 şüpheli hakkında da 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Rüşvet verme', 'İhaleyr fesat karıştırmak', ' Edimin ifasına fesat karıştırmak', Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından gözaltı kararı kararı bulunuyor.