Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. Gram altın şu sıralar 3 bin 064 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2025 altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen kritik istihdam verileri sonrasında yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı.
Serbest piyasada gram altın 3.064,41 TL'den, çeyrek altın ise 5.026,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 13 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
13 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.064,03
Satış 3.064,41
13 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.983,00
Satış 5.026,00
13 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.966,00
Satış 10.051,00
13 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.869,00
Satış 20.021,00
13 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.687,94
Satış 2.688,32