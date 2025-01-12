Küçükçekmece'de 4 milyon TL'lik dev soygun! Aynı sitede ikinci defa...

Olay, 7 Ocak Salı günü saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, hasta ziyareti için dairesinden çıkan Rauf Halil, okuldan gelecek çocukları için kapıyı kilitlemedi.Eve döndüğünde kapının açık, evinde dağınık olduğunu gören Halil 80 bin dolar değerindeki ziynet eşyasının yerinde olmadığını fark etti. Rauf Halil'in şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Rauf Halil ile aynı sitede oturan komşusu Yakup İncesu, bir süre önce evindeki 300 bin lira değerindeki çek ve 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının yerinde olmadığını fark ederek polis merkezine gitti.Konuyu inceleyen ekipler, iki ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı kişiler olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürürken hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Güvenlik zafiyeti olduğunu iddia eden Yakup İncesu, "1 buçuk milyona yakın bir ziynet eşya, bir de 300 bin liralık çek iş yaptığım müşteri için. Güvenlik zaafı da var kalabalık bir site, güvenlikçi arkadaşlar gözden kaçırmış. Komşumun evinde de benden birkaç gün sonra, ben bu olayın farkına vardıktan sonra aynı şekilde girmişler.Evini dağıtmışlar. Komşumun evine giren kişilerin benim evime giren kişilerle aynı olduğunu düşünüyorum. Onun da yaklaşık 80 bin dolara yakın değerli eşyaları kayıp. Benim 1 milyon 800 bine yakın onun da 80 bin dolar, yaklaşık 4 milyona yakın" dedi.80 bin dolar değerindeki ziynet eşyası çalınan Rauf Halil, "Sabah erken saatte eşimle beraber hasta ziyaretine gitmiştik. Geldiğimizde ev dağınıktı, yatak odası alt üst edilmişti. Hemen polise ve güvenliğe haber verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, parmak izi aldılar. Polis, bir gün sonra da güvenlik kameralarını izlemek için geldi.Hırsızın, güvenliğin arka tarafından bahçeden yüzünü kapatarak girmesi, bizim bloktan girip yüzünü kapatarak yukarı kata çıkması kameralarda var. Hırsızlık amacıyla geldikleri belli oluyor. İki bayan gelmiş, aldığımız bilgilere göre bir tanesinin kimliği belli olmuş. Bunlar bir çeteymiş hemen kıyafet değiştirebiliyorlarmış. Polislere, neden kamera takibiyle bulamıyorsunuz diye sordum.Her dakika elbiselerini değiştirebildikleri için zor olduğunu söylediler. Polisin araştırması sürüyor. Evdeki pırlanta takımı, tek taş yüzük, pahalı bir saat yaklaşık 70-80 bin dolar değerinde, hatta parası bir kenara manevi olarak benim için 200-300 bin dolardan daha değerli. Burada Küçükçekmece'de olaylar aşırı çoğaldı.Hırsızlık olaylarını çok duymuyorduk ama 2-3 gündür çok fazla duydum, bizim sitede de bir abinin eşyaları çalınmış. Güvenli sitede yaşıyoruz ondan dolayı çok da kapıları kilitlemiyoruz. Çocuklar okuldan gelecek diye çok kilitlemedik. Ben buraya 15 bin lira aidat ödüyorum. Tamam hatamız var kilitlememişiz ama bu kadar güvenlik varken bu kadar kolay hırsızlık olmaması lazım" ifadelerine yer verdi.