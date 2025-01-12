Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.
'TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAK'
Paylaşımda, 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ'
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.