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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 12.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:24 / Editör: Edin Uslu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.

'TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAK'
Paylaşımda, 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ'
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi