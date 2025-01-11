Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 463 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 193 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının ise 109 bin 571'e yükseldiği aktarıldı. Daha önce bildirilmeyen 499 ölümün de toplam sayıya eklendiği vurgulandı.