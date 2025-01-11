Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar: Çekilmek nedir bilmiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan sonraki durağı Şanlıurfa oldu. AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan detaylar...Teşkilatımızın bütün mensuplarına yirmi üç buçuk yıldır mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan şükranlarını sunuyorum. Teşkilatımız içinde ahirete intikal etmiş kardeşlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan büyüklerimizi, ilk fetih tarihinden terörle mücadeleye kadar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.Bugün Şanlıurfa'da çok farklı coşku gördüm. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip çıkan Urfa gördüm. Bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.AK PARTİ 85 MİLYONUN PARTİSİDİRSiyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir.Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşaa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.KARŞIMIZDA 13 SEÇİM KAYBETTİLERSırf 3-5 oy daha fazla oy alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını umarım unutmadınız. Kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sığınanları hiçbirimiz unutmadık, unutmayacağız. Karşımızda kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabullenip köşelerine çekilmeyi bilmiyorlar. Türk siyasetinde artık hiçbir karşılıklarının olmadıklarını, ne düşündüklerini artık kimsenin umursamadığını bir türlü anlamıyorlar. Atalarımızın güzel bir sözü var; Cahil ile sohbet zordur bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline.Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Köken üzerinden insanımızın bölünmesini reddediyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan, kimseyi kırmadan, dökmeden 85 milyonu aynı ortak payda içinde birleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için koşturuyoruz.TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİSİ TASFİYE ETMEKTEN BAŞKA ÇARESİ KALMADISırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler Şanlıurfa'nın Şam'ın nereden geldiğini bilmiyorlar. Şanlıurfa nereden geldiğini iyi bilir. Şanlıurfa bugüne kadar bölgesindeki adaletsizliğe sessiz kalmadıysa bugün de kalmayacaklartır. Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir. Hepimiz aynı geleceğin evlatlarıyız. Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız.40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden kirli oyun kurdular. Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin işi bitmiştir. Bölücü terör örgütü bu topraklara kandan, acıdan başka bir şey getirmedi. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan başka bir şey getirmedi. Şunu çok açık söylemek isterim, terörle varılabilecek hiçbir şey yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür, bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında hiçbir seçeneği kalmamıştır. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde 3. bir yol söz konusu değildir. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz.KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKSINIZGörüyoruz ki siyasi partilerin çoğunda aynı tutum oluştu. Terörden nem alanlar bundan elbette rahatsız oldu ve olacaklar. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye inancına kavuşacağız. Cumhur İttifakı olarak fikir birliği içerisindeyiz. Burada bölücü örgütte sınırlarımız içinde ve dışında yer alan kürt kardeşlerimiz aynı kefede görenlere ayrı parantez açmak isterim. Ne yaparsanız yapın bizim kardeşliğimizi bozamazsınız.