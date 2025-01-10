İzmir'de korkunç olay! Tren rayına düştü, feci şekilde can verdi
İzmir'de şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında korkunç bir olay yaşandı. Dengesini kaybederek düştüğü raylarda tren ile peron duvarı arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de dengesini kaybedip İZBAN durağında dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasına düşen bir kişi sıkışarak hayatını kaybetti.
DÜŞTÜĞÜ BOŞLUKTA AĞIR YARALANDI
Acı olay dün akşam saatlerinde İZBAN Ege Kent 2 durağında meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan Güngör Serhan Yeniaydın, dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü. 44 yaşındaki Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekipler, tren durduktan sonra Güngör Serhan Yeniaydın'ı sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeniaydın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜŞTÜĞÜ BOŞLUKTA AĞIR YARALANDI
Acı olay dün akşam saatlerinde İZBAN Ege Kent 2 durağında meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan Güngör Serhan Yeniaydın, dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü. 44 yaşındaki Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekipler, tren durduktan sonra Güngör Serhan Yeniaydın'ı sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeniaydın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.