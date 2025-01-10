İzmir'de korkunç olay! Tren rayına düştü, feci şekilde can verdi

İzmir'de dengesini kaybedip İZBAN​ durağında dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasına düşen bir kişi sıkışarak hayatını kaybetti.Acı olay dün akşam saatlerinde İZBAN Ege Kent 2 durağında meydana geldi. İzmir​ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan Güngör Serhan Yeniaydın, dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü. 44 yaşındaki Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı.Ekipler, tren durduktan sonra Güngör Serhan Yeniaydın'ı sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeniaydın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.