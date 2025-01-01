Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Lüleburgaz ilçesinde Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Kırklareli'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinden de destek ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'larda yangın söndürme çalışmalarına katıldı.Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çevre belediyelerden su tankerleri ve iş makineleri gönderildi.Yangının 4 saattir devam ettiği belirtilirken, ekipler alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını engellemek için büyük bir özveriyle çalışıyor.Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede yoğun duman oluştu.Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi halen sürüyor.