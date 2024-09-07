Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°CAz bulutluİZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 28°C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 30°CAz bulutlu YOZGAT 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 17°C, 32°CParçalı bulutluARTVİN 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 18°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık ŞANLIURFA 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık