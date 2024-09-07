İsrail’den Gazze’de bir okula daha saldırı: Ölü ve yaralılar var

Gazze’de aylardır ateşkes görüşmelerini baltalayan İsrail bir okulu daha hedef aldı. İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu daha hedef aldı.İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtildi.Gazze Sivil Savunma Birimi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.