Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartlarını kolaylaştırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na ilişkin, "Fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Fona bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı" açıklamasında bulundu.Bakan Göktaş, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, parti olarak 23 yıl önce olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yola devam ettiklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye’nin yarınlarına güzel bir iz bırakmak için yürüdüklerini ifade eden Göktaş, "Bu yolu, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, ana kademeden mahalle teşkilatlarımıza kadar AK davaya gönül veren sizlerle birlikte yürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda her geçen gün gücümüze güç katıyoruz." diye konuştu.Tüm amaçlarının 85 milyonun refah içinde yaşamasına katkı sağlamak olduğunu belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:"Bu amaç doğrultusunda biz de bakanlık olarak, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimizle toplumun tüm kesimlerini kucaklıyoruz. Öncelikle kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarıcısı olan aileyi merkeze alan bir anlayışla politikalarımızı belirliyor ve birer birer hayata geçiriyoruz. Kadınların hak ettikleri tüm imkanlardan eşit biçimde faydalanabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek bırakmak için, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasında köprü olan büyüklerimiz ve yaşama azmiyle bizlere örnek olan engelli kardeşlerimizin hayata etkin katılımları için pek çok proje geliştiriyoruz. Bu aziz vatan için canını ortaya koyan şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve gazilerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."Göktaş, engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu hizmetimizden de 3 bin 754 vatandaşımız faydalanıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık." dedi.Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ailesi ve gazilere hak temelli anlayışla sosyal hizmet sunduklarını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:"Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasını başlattık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvurularımızı almaya başladık. Fona bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz.""Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız" diyen Göktaş, bunu çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.Göktaş, bakanlığın kentte yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi de verdi.Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer katıldı.