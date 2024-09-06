Ya yanıyor ya bozuluyor! İstanbul'un metrobüs çilesi...

Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.İstanbullular güne yangın haberiyle başladı.HALICIOĞLU'NDA METROBÜS YANDIHaliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikametinde bir durağa yanaşan metrobüste yangın çıktı.Alevler aracın tamamını kaplerken yolcuların tamamı kısa sürede tahliye edildi.KLİMADAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİYangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.Yangının klima sistemindeki arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYORMetrobüs seferleri durdurulurken, trafikte aksamalar yaşanıyor.Yangın nedeniyle Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapandı.ÇALIŞMALAR SÜRÜYORİtfaiye ekiplerinin çalışmaları halen sürüyor.