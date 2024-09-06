  • USD: 33,91 - 33,97
  • EURO: 37,62 - 37,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ya yanıyor ya bozuluyor! İstanbul'un metrobüs çilesi...

Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ya yanıyor ya bozuluyor! İstanbul'un metrobüs çilesi...
Ekleme: 6.09.2024 - 09:39 Güncelleme: 6.09.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Ya yanıyor ya bozuluyor! İstanbul'un metrobüs çilesi...
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İstanbullular güne yangın haberiyle başladı.

HALICIOĞLU'NDA METROBÜS YANDI

Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikametinde bir durağa yanaşan metrobüste yangın çıktı.

Alevler aracın tamamını kaplerken yolcuların tamamı kısa sürede tahliye edildi.

Ya yanıyor ya bozuluyor! İstanbul'un metrobüs çilesi...

KLİMADAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yangının klima sistemindeki arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Metrobüs seferleri durdurulurken, trafikte aksamalar yaşanıyor.

Yangın nedeniyle Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları halen sürüyor.

Ya yanıyor ya bozuluyor! İstanbul'un metrobüs çilesi...