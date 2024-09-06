Tunceli'de korkunç olay! Araç köprüden suya uçtu

Olay sabah saatlerinde Tunceli'nin Mazgirt köprüsünde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip köprüden aşağıya uçtu. Edinilien bilgilere göre otomobilde 4 kişinin bulunduğu araçtan 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken diğer 2 kişi ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazgirt köprüsünden suya uçtu.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken, diğer kişiler ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.