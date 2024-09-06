Tarımda yeni destekleme modeli! Bakan Yumaklı detayları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği sağlanacak. Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuştu.Bakan Yumaklı'nın açıklamaları özetle şöyle;"Ülkemiz 68,5 milyar dolarla Avrupa'da 1.sırada, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alan tarımsal ürün hasılasına sahip.Türkiye'de ekilebilir toprakların yüzde 77'sinde ekilen ürünleri planlamaya almış olduk.Tarımda mazot ve gübre desteği kalkmadı. Destekler yeni modelde nakdi olarak verilecek.Planlamaya uygun üretime mazotunun %100'ünü, gübresinin %50'sini devlet karşılayacak."