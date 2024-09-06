Sivas’ta feci kaza otomobiller birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

Olay Sivas'ın Akçağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada M.Ö. yönetimindeki araç ile Ramazan Bozkurt idaresindeki araç iki tarafın da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya birbirine girdi. Kazada 1 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Akçağıl köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki otomobil ile Ramazan Bozkurt idaresindeki otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.Kazada sürücüler ile M.Ö'nün aracında bulunan E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.