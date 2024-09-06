Sisi'nin ziyareti dünya basınında: Yunanistan rahatsız oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi.Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin başkanlık ettiği heyetler; teknolojiden enerjiye, eğitimden sağlığa 17 anlaşma imzaladı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.Mısır ve Türkiye arasında yeni bir sayfanın açıldığını yazan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğine dikkat çekti.Yunan medyası ise iki liderin temasından duyduğu endişeyi yansıttı.Yunan basını görüşmeyi ilk gündem maddesi olarak ele alırken dikkat çeken yorumlara yer verildi.Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan-Sisi yakınlaşması ve Atina' başlığıyla duyurduğu haberde, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.' ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.'Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler' olduğunu vurgulayan gazete, 'Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor.' sözlerini kullandı.Euronews Greece, görüşme sonrası yapılan açıklamaları geniş şekliyle yayınladı.'Sisi'nin tarihi ziyareti' başlığını kullanan yayın organı, sayısız anlaşmaya imza atıldığının altını çizdi.Protothema gazetesi, 'İki lider 17 ikili anlaşma imzaladı' ifadelerini kullandığı haberde görüşmenin Yunanistan'da yarattığı rahatsızlığın da altını çizdi.Görüşmeden çıkan anlaşmaların, bölgede Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğine yer veren gazete, önemli sonuçlar doğuracak görüşmede Yunanistan'ın adının anılmamasına ilişkin eleştirel sözler kullandı.Al Jazeera, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ülkesi gibi bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağların yeniden inşası için Ankara'ya gittiğini yazdı.Sisi'nin 'Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor.” açıklamasına dikkat çekti.Al Jazeera, görüşmenin yıllardır çeşitli konularda görüş ayrılıkları bulunan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, iki liderin şubat ayında Kahire'de, dün de Ankara'da gerçekleştirilen zirve sonrası ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' açtığını belirtirken Türkiye ve Mısır arasında 17 iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.AFP ayrıca Erdoğan ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.France24, Türkiye ve Mısır'ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğini vurguladı.İki ülke arasındaki ilişkilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında daha da ısındığını belirterek, 'Her iki lider de Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.' ifadelerini kullandı.Associated Press (AP) haber ajansı ise iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi ile Mısır Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini yazdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'daki havalimanında karşıladığına dikkat çeken AP, Sisi'nin 'Ziyaretim Mısır ve Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak iradenin bir yansıması' ifadelerine yer verdi.Middle East Eye, Sisi'nin Türkiye ziyaretinde 200 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandığına dikkat çekti ve 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi'nin bizzat katıldığı etkinlikte, yıllardır süren anlaşmazlıklar ve bozulan ilişkilerin ardından yeni bir dönemin başlangıcı birlikte kutlandı.' ifadelerini kullandı.Al Monitor, Erdoğan ve Sisi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki eşgüdümün artırılması yönündeki kararlılıklarını yinelediklerini yazarken, Monitor, Sisi'nin 12 yıl sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret ile ilişkilerin yeniden canlandığını vurguladı.