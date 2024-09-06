RTÜK'ten skandal dizi hakkında açıklama: Türkiye'de yayınlanmayacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;“Famagusta” isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir.Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir.Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır.Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır.Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır.Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kıbrıs'ta 1974'te yaşanan olayların anlatıldığı iddia edilen Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisinde Türk askeri işgalci oldu. Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.