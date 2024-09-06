OVP’de iş ve aş var! Milyonlar hem meslek kazanacak hem iş bulacak: İşte detaylar...

Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar tarafından açıklanan ekonominin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program'ın öncelikleri arasında istihdam önemli bir yer tutuyor.Büyüme, yatırım, üretim, ihracat gibi alanlarda yapılacak reformlarla yeni iş alanlarının oluşturulmasının dışında özellikle iş gücü piyasası ile ilgili yapılacak yenilikler milyonların hem iş hem meslek bulmalarını sağlayacak. 2025-2027 dönemini kapsayan 3 yıllık planda 2.3 milyon kişinin daha iş bulması planlanıyor. Bunun dışında yapılacak reformlar iş bulmayı, meslek edinmeyi kolaylaştıracak.Programda, 'Dengeli ve istihdamı destekleyen bir büyümeyi tesis ederken istihdamı ve beceri uyumunu artıracak işgücü piyasası reformları hayata geçirilecektir. İşsizlik oranının Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine inmesi öngörülmektedir. Program boyunca istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranında öngörülen artış ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle Programın ilk yılında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi ve 2027 yılında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir' denildi.NELER DEĞİŞECEK?Daha önce de gündeme gelen esnek ve uzaktan çalışma modelleri devreye alınacak. Bunun için yasal düzenlemeler yapılacak.Kadınlar, gençler, engelliler gibi kesimlerin istihdamını artırmaya yönelik olarak aktif işgücü politikalarının niteliği ve niceliği geliştirilecek.Başta genç, kadın ve engelliler olmak üzere istihdamı artırmak ve işgücü piyasasına daha etkin katılımı sağlamak amacıyla aktif işgücü politikaları yürütülecek.Kadın istihdamını artırmaya yönelik kurumsal bakım olanaklarının ekonomik ve fiziki erişilebilirliği artırılacak.Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecek, genç girişimcilere hibe destekleri artırılacak.İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak şekilde hayata geçirilecek.Girişim şirketlerinin nitelikli personel istihdam etmeleri kolaylaştırılacak, başta kadınlar olmak üzere girişimcilik programları yaygınlaştırılacak.Üretimde sıkıntısı yaşanan ara elaman sorunuyla ilgili mesleki eğitimler artırılarak beşeri sermaye beceri uyumu sağlanmış olacak,Yükseköğretimde üniversite, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan alanlar ile stratejik sektörlerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi sağlanacak.Nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim altyapısı ve müfredatı iyileştirilecek.Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumlu hale getirilecek.İmalat sanayii istihdamının özendirilmesi amacıyla istihdamını artıran KOBİ'lere KOSGEB tarafından istihdam desteği sağlanacak.Üniversite öğrencilerinin teknoloji firmalarında staj imkânlarını yaygınlaştırmak üzere, özel sektör firmalarının stajyer programları özendirilecek.Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları hayata geçirilecek.SON DAKİKA: OVP'de iş ve aş var! Milyonlar hem meslek kazanacak hem iş bulacak: İşte detaylar...NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak şekilde hayata geçirilecek. İdari kararla yapılacak bu düzenlemenin 2025 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Yine 2025'in başından itibaren kadınlara öncelik tanıyacak girişimcilik programları hayata geçecek.Önümüzdeki yıldan itibaren başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumlu hale getirilecek.Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konuları da dâhil olmak üzere özel sektör katılımı artırılacak.Çalışma Bakanlığı özellikle açacağı meslek kurs programlarıyla işsizleri hem meslekle hem de işle buluşturacak.