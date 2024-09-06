NASA'dan kötü haber: Yok olacak!

Güneş sistemimizin en görkemli görüntülerinden biri olan Satürn'ün halkaları, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yok oluyor.NASA'nın yaptığı son gözlemler, bu ikonik halkaların birkaç milyon yıl içinde tamamen ortadan kaybolabileceğini ortaya koydu.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Cassini uzay aracının gönderdiği verilere dayanarak yaptığı açıklamada, Satürn'ün halkalarını oluşturan buz parçacıklarının gezegenin atmosferine yağdığını ve halkaların giderek küçüldüğünü belirtti.Bilim insanları, bu olgunun Satürn'ün manyetik alanının etkisiyle hızlandığını düşünüyor.Dünya'dan oldukça barışçıl görünen bu halkalar, aslında mikroskobik toz taneciklerinden devasa kayalara kadar uzanan buz kütlelerinden oluşuyor.Halkalar, Satürn'ün yer çekimi kuvveti ile yörüngesel kuvvet arasında dengede durabiliyor.Buz parçacıkları, Güneş'in ultraviyole ışıklarıyla temas ettiğinde bu denge bozuluyor ve parçalar manyetik alan çizgileri boyunca Satürn'e doğru düşmeye başlıyor.Araştırmacılara göre, 100 milyon yıl sonra Satürn'ün halkaları tamamen kaybolacak.Bilim insanları, bu durumun Satürn'ün halkalarının ne kadar süredir var olduğu ve nasıl oluştuğu gibi sorulara cevap bulmak için yeni araştırmalar yapacak.Ayrıca, diğer gezegenlerin halkalarının da benzer bir süreçle yok olup olmayacağı merak konusu.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre, Satürn'ün görkemli halkaları sadece altı ay içinde tamamen gözden kaybolacak ve sonraki birkaç ay boyunca da görünmez kalacak.Ancak bu durumun yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle pek bir ilgisi yok. Uzay ajansı, geçen yıl yıldız gözlemcilerinin Satürn'ün Dünya'ya yaklaşarak geniş halkaları neredeyse görünmez bir çizgiye dönüştürmesinden önce, bu ikonik yapıları görmek için 2025 yılına kadar zamanları olduğunu açıklamıştı.Uzmanlar bunun kozmik bir felaketin işareti olmadığını, Satürn'ün güneş etrafındaki yörüngesi ve eşsiz eksenel eğiminden kaynaklandığını belirtti.Satürn, 29,5 yıllık bir yörünge dönüşünü tamamlarken, gezegen halkalarını yeniden belirgin hale getirecek bir eğimle dönecek ve 2032'de zirveye ulaşacak. Yani Satürn'ün halkaları tam 7 yıl sonra tekrardan görünür hale gelecek.