MHP lideri Bahçeli, garajındaki klasik cipini iş insanı Ali Uçak'a hediye etti

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin garajındaki klasikler arasına giren cipe yıllar boyunca özenle bakım yapıldı. 06 CCC 001 plakası verilen ve çiziği dahi olmayan araçla Bahçeli, zaman zaman nostalji yaşadı.5 yıl boyunca araca gözü gibi bakan MHP lideri, "çok özel dediği" o otomobili yıllar sonra MHP MYK üyesi iş insanı Ali Uçak'a hediye etti. Ruhsat ve anahtarını da Uçak'a makamında kendi elleriyle verdi.Cip Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından Ali Uçak'a teslim edildi. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Uçak, araç teslimi sırasında cipin önünde Çeliker ile birlikte poz verdi.Yardımseverliğiyle tanınan Uçak, 2018'de Alaşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yaş, sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren Uçak'ın firması da yıllardır ihracat şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor. Her yıl düzenli bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihracat alanında ödüle layık görülüyor.