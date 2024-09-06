Kütahya'da firari FETÖ'cü tren garında yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kütahya’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma, yönetme veya üye olma' suçlamasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.D.’nin dijital materyalleri incelendi. Ayrıca, firari şüpheli olarak aranan C.D.’nin eşiyle e-posta aracılığıyla irtibat kurduğu belirlendi. Bu görüşme detaylarından yola çıkarak C.D.’nin Kütahya’da saklandığı tespit edildi.Yapılan incelemelerde, firari C.D.’nin 'İsmail Baş' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve annesi F.D.’ye ait bir GSM hattı kullandığı, ayrıca bu sahte kimlikle tren bileti aldığı ortaya çıkarıldı. KOM ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak operasyon sonucunda, C.D. Kütahya merkez tren garında sahte kimlikle yakalandı.Firari şüpheli C.D.'nin, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak suçundan ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan firari olarak arandığı tespit edildi. Şüpheli C.D.'nin yapılan üst aramasında; 13 adet 50 euro, 1 adet 100 euro banknot toplam 750 euro, 1 adet cep telefonu, İsmail Baş adına düzenlenmiş, üzerine C.D.'nin resmi yapıştırılmış sahte kimlik ele geçirildi.