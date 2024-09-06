Kırgızistan’da Türk İçişleri Bakanları bir araya geldi
Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Çolpon-Ata şehrinde, “Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 1. Toplantısı” gerçekleştirildi.
Programa, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Erzhan Sadenov, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ve Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev katıldı.