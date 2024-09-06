İçişleri Bakanlığı duyurdu! İstanbul'da KUYU operasyonu

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve özverisiyle sürdürülüyor.Son dönemde, suç oranlarını düşürmek ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair ayrıntıları sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “KUYU-22” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğizEmniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;- İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen ve operasyonlarda yakalanan 23 şüphelinin;- Sancaktepe İlçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini,- Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,- Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,- Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini,- Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemini,- Başakşehir İlçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,- Sarıyer İlçesinde 12.08.2024 tarihinde ikâmet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini,- Büyükçekmece İlçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve- Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- 2 adet savunma tipi el bombası,- 7 adet ruhsatsız tabanca,- 1 adet otomatik silah,- 1 adet GPS takip cihazı,- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve- Eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle