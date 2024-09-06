Hatay’da deprem sonrası yapılan 106 okul hizmete açılıyor

6 Şubat depremleriyle tüm Türkiye yasa boğuldu.Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken 107 bin 213 vatandaşımız ise yaralandı.11 ilimizde on binlerce bina yıkılırken yüz binlerce bina da hasar aldı.O günlerde depremden en çok etkilenenler ise çocuklardı.Birçok öğrencinin okulları harabeye döndü ve çocuklar öğrenimden uzak kaldı.Çocukların psikolojisinin düzelebilmesi için okulların açılması önem arz ediyordu.Yapılan çalışmalarla eğitimin bu süreçte geçici olarak sürdürülebilmesi için de konteyner okullar yapıldı.Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri de Hatay idi.Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 1604 eğitim kurumundan 210 tanesi deprem anında yıkıldı, 180 tanesi ise orta hasar aldı.Orta hasar alan yapılardan 141 tanesinde güçlendirme kararı alındı.Depremin yaralarının eğitimle sarılması için göreve başladığı ilk gün itibariyle eğitim kurumlarının inşasına önem veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın liderliğinde kentte bir çok okulun temeli atıldı.Eğitime verilen önemle birlikte 2024 LGS'de 352 Türkiye birincisinden 10'u Hatay'dan çıktı.Vali Masatlı, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim dönemi öncesi kentte eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.Yeni eğitim ve öğretim dönemine güçlü bir şekilde başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Masatlı, “Devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Valiliğimiz, aziz milletimizle el ele vererek 7 gün 24 saat esasıyla sahada yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2024- 2025 eğitim öğretim yılımızda mevcut okullarımıza bakım, onarım, güçlendirmesi yapılan ve inşası tamamlanan okullarımızı dahil ederek yeni döneme daha güçlü başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.6 Şubat ve devamındaki depremler sonrasında eğitim kurumlarının üçte birinin hasar aldığını ve kullanılmaz hale geldiği ifade edebiliriz. Yeni öğretim yılımıza geçtiğimiz yıla oranla okul sayımız, fiziki ve teknik yeterliliğimiz, eğitim kadromuz bakımından da daha güçlü ve daha donanımlı bir şekilde başlayacağımızı buradan ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.2024 - 2025 eğitim ve öğretim döneminde 106 yeni eğitim yuvasının hizmete başlayacağını belirten Vali Masatlı, “Asırların afetinde 1604 olan eğitim kurumlarımızdan maalesef 210 tanesi yıkıldı. Bununla birlikte orta hasarlı olan 180 eğitim kurumumuza yapılan tahkikler sonucu da 141 tanesinde güçlendirme kararı aldık. Güçlendirme kararı çıkan eğitim kurumlarımızda yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda 2024 yılı Kasım ayında neredeyse tamamlamış ve eğitim öğretim kurumlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.Güçlü devletimiz eliyle ve hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte 6 Şubat'tan bu güne kadar 100 okulumuzu açtık, 9 Eylül'e kadar 6 okulumuzu daha açıp 742 dersliği Hatay'ımızdaki çocuklarımızın hizmetine açmış olacağız. 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 117 eğitim kurumumuzun da inşaatları devam ediyor.Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla birlikte 1788 yeni dersliğe daha kavuşmuş olacağız. 5 Şubat 2023 tarihinde Hatay'daki derslik sayısı 14 bin 700 idi. Yaptığımız çalışmalar, inşaatlarımız ile birlikte en kısa zamanda bu derslik sayımız önümüzdeki yıl 16 bin 700'e çıkacaktır” açıklamalarında bulundu.