Gaziantep'te 10 ayrı hırsızlık suçundan arananlar yakalandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik ağustos ayı içerinde çalışma yaptı.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 10 ayrı hırsızlık olayında 14 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.
4'Ü TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 4'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.