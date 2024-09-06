  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,67 - 37,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te 10 ayrı hırsızlık suçundan arananlar yakalandı

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 6.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 6.09.2024 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te 10 ayrı hırsızlık suçundan arananlar yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik ağustos ayı içerinde çalışma yaptı.

Gaziantep'te 10 ayrı hırsızlık suçundan arananlar yakalandı

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 10 ayrı hırsızlık olayında 14 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

4'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 4'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.