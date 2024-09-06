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Elazığ’da 405 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekleme: 6.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 6.09.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da 405 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 1 şüpheli şahsın iş yerinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

405 KİLO ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada, 1 kilogramlık paketler halinde 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.