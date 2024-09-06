Elazığ’da 405 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 1 şüpheli şahsın iş yerinde ve aracında arama gerçekleştirildi.Yapılan aramada, 1 kilogramlık paketler halinde 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.