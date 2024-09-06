CHP'de gergin kurultay! Ortaya çıkan metin parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı

CHP'de önceki gün ortaya çıkan taslak tüzük metni, parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Genel merkezin parti üzerindeki otoritesini daha güçlendirecek başlıklardan biri de 52. madde olarak dikkat çekiyor.Özgür Özel, A takımıyla birlikte kendi belirlediği 90'a yakın ismi, istediği yerden, istediği şekilde milletvekili adayı göstermek istiyor. Bunun dışındaki adaylar için ise 'örgüt denetiminde ön seçim' yapılması talep ediliyor.Genel merkezin hakimler yerine kendi kontrolündeki örgütleri denetim mekanizması haline dönüştürmek istemesi, muhalif kanattan sert eleştirilerin yükselmesine sebep oluyor.Özgür Özel ise bu maddeden geri adım atmıyor. Gergin bir havada geçmesi beklenen CHP Tüzük Kurultayı, bugün ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.