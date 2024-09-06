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Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!

Bursa Valiliği'nin hemen üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokağına giren kendini yerde buluyor. Özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike saçan sokakta Mahalle esnafı: "Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı. İşte o düşme anları kameralara yansıdı...

Ekleme: 6.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 6.09.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!
Esnaf Ümit Acet ise, 'Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı.

Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!

üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor.

Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor.

Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!

Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdiler.

Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, 'Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor.

Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz.

Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!

Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor.

Kaza olma ihtimali çok yüksek' dedi.

Bu sokağa giren kendini yerde buluyor: Tuzak gibi sokak!

Esnaf Ümit Acet ise, 'Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı.

Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz' şeklinde konuştu.