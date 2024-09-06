Bahar ve Nihal Candan kardeşler davasında ikinci duruşma

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Nihal Candan, gazeteciler tarafından adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Tutuklu yargılanan Bahar Candan ise henüz salona getirilmedi.