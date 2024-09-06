Altın güne nasıl başladı! İşte detaylar...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…Gram altın satış fiyatı: 2.750,75 TLÇeyrek altın satış fiyatı: 4.605,00 TLYarım altın satış fiyatı: 9.200,00 TLTam altın satış fiyatı: 18.242,03 TLCumhuriyet altını satış fiyatı: 18.344,00 TLGremse altın satış fiyatı: 45.678,12 TLOns altın satış fiyatı: 2.518,50 dolar