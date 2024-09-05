YKS ek tercihleri için tarihler belli oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası üniversiteye yerleşen adayların yanında yerleşemeyenler de oldu. Gözler YKS ek tercih dönemine çevrilmişti. ÖSYM tarafından gelen açıklama ile ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ve biteceği de netleşti.ÖSYM, YKS ek tercihlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.Bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:"Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."Buna göre adaylar internet sitesinden veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini yapabilecek.