Vedat Işıkhan: Yeni OVP'nin 2027 işsizlik oranı tahmini yüzde 8,8 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program'daki (OVP) istihdam hedefleri hakkında konuştu.'İŞSİZLİK SAYISI OVP HEDEFLERİNE YAKIN SEYREDİYOR'Bakan Işıkhan, işsizlik oranlarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:32 milyon 600 bine yakın bir istihdam sayımız var. İşsizlik oranları ise son 10 ayda yüzde 10'un altında gerçekleşti. Bu veriler Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaştığımızı gösteriyor.OVP dönemi boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyor.Bu hedefin büyüme potansiyelini artırırken, işsizliği kademeli düşürmesi bekleniyor.2024: Yüzde 9,32025: Yüzde 9,62026: Yüzde 9,22027: Yüzde 8,8