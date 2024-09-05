Vedat Işıkhan: Yeni OVP'nin 2027 işsizlik oranı tahmini yüzde 8,8 oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OVP hedeflerini aktarılmasının ardından gazetecilerin yönettiği soruları yanıtlayarak, dezenflasyon sürecinde istihdamda geçici bir yavaşlamanın söz konusu olabileceğine vurgu yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program'daki (OVP) istihdam hedefleri hakkında konuştu.
'İŞSİZLİK SAYISI OVP HEDEFLERİNE YAKIN SEYREDİYOR'
Bakan Işıkhan, işsizlik oranlarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:
32 milyon 600 bine yakın bir istihdam sayımız var. İşsizlik oranları ise son 10 ayda yüzde 10'un altında gerçekleşti. Bu veriler Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaştığımızı gösteriyor.
YENİ OVP'TE İŞSİZLİK TAHMİNİ
OVP dönemi boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyor.
Bu hedefin büyüme potansiyelini artırırken, işsizliği kademeli düşürmesi bekleniyor.
2024: Yüzde 9,3
2025: Yüzde 9,6
2026: Yüzde 9,2
2027: Yüzde 8,8