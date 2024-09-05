Sultangazi’de takip ettikleri kuyumcuyu öldürdüler; altınları çalıp kaçtılar

Olay, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2202. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu Mohammed Mosh, dükkânından çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından evine kadar takip edildi. Şüpheliler, Mosh evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çalmak istedi. Çantayı vermeyen kuyumcu bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla kuyumcuya ateş açtı. Mosh bacaklarından ve kafasından vurularak ağır yaralanırken, şüpheliler 1 kilogram altını çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mohammed Mosh'u hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mosh kurtarılamadı. Polis ekipleri olay sonrası içinde 1 kilogram altın bulunan çantayla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cinayet sonrası sokakta yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.