Sokakta dehşet: Başıboş köpekler kediyi parçaladı!

Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, yakaladıkları bir kediyi parçalayıp telef etti.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş dışarıdan köpek seslerini duyması üzerine balkona çıktı.Şahıs, başıboş sokak köpeklerinin bir kediye saldırdıklarını fark etti. Kediyi boğan köpekler bir süre sonra gözden kayboldu.Vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.