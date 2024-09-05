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Samsun'da FETÖ'ye üye olma suçundan aranan şahıs çatıda özel bölmede yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatıda özel bölmede yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ekleme: 5.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 5.09.2024 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da FETÖ'ye üye olma suçundan aranan şahıs çatıda özel bölmede yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen istihbarat destekli çalışmalarda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. İ. yapılan operasyon ile Alaçam ilçesindeki saklandığı evin çatı katındaki özel bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.