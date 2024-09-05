Otomobil şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Mehmet Y. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi.Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Songül Y., Zeynep Reyhan Y. ve Gülbahar Ç. yaralandı.Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.