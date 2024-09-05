Ordu’da bir evde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından operasyonda bir evde çok sayıda dinamit ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kumru ilçesinde 2 şahsın evine yönelik operasyon düzenlendi.Şahısların evlerinde ve kargo paketlerinde yapılan aramalarda, 23 adet kablolu dinamit patlayıcı, 279 adet kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 adet kablolu dinamit kapsülü, 51 adet dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet lehim makinesi, 2 adet boru kesme makası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. (40) ve Y.Ş. (42) isimli şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.