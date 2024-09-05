Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı dava ikinci gününde sürüyor

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada ikinci güne girildi.Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.Bugün ikinci duruşması gerçekleştirilecek davada sanıkların, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarıyla yargılanmalarına devam edilecek.Bugün tekrar hakim karşısına çıkacak sanıklardan tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat, Can Doğu duruşmaya katılarak salonda yer alırken, tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat SEGBİS (ses bilişimi ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı.Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.Dilan Polat ve Sıla Doğu dünün aksine beyaz takım elbiseyle duruşmaya geldi. Dilan Polat'ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat'a el salladığı görüldü.İlk görülen duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadesi alınmıştı.Kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp savunmasında, Tutuksuz sanık Mustafa Özalp ise 'Mistik Medya' isimli ajansının olduğunu belirterek '20 yıllık iş hayatında yasadışı hiç bir işte bulunmadım bulunanlarla da iletişiminin olmadı, Mamak ve Çorum'da şubelerinin olduğunu ve tüm şubelerin sosyal medya işleriyle kendim ilgileniyorum” dedi.Şirketlerinde mail order sistemini hiç kullanmadıklarını söyleyen Özalp, 'Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra en çok indirilen uygulamadır bir buçuk senede.Markayla işbirliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı iki bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir.' diye konuştu.