Adana'da trafik kazası geçiren cirit sporcusu öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 14 Yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan ailesi ile birlikte ablanın yatay geçiş işlemleri için Malatya'ya gitti.Dedecan ailesi, üniversitedeki işlemleri tamamladıktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı.Ahmet Dedecan'ın kullandığı otomobil, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı çıkışına yakın bir noktada kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.Baba ile iki kızı, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.Otoyoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sıkıştıkları yerden çıkarılan Yağmur Dedecan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Hastaneye kaldırılan Ahmet Dedecan ve Hazal Dedecan'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ne başlayacağı öğrenilen Yağmur Dedecan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haberi alan anne Taybet Dedecan, yakınlarıyla Adana'ya gitti. Adli tıp kurumu önünde gözyaşı döken Dedecan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.Dedecan, "Kazayı çok bilmiyorum ancak otoyolda refüje çıkmışlar. Araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazanmıştı, oraya gidecekti. Hayalleri vardı, yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı, nur içinde yatsın" dedi.