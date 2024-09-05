Adana'da akıllara durgunluk veren olay: EYP ile saldırdı başına isabet etti!

Kan donduran olay Adana'da meydana geldi. Talihsiz adam, sokak ortasında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken olay anı anbean kameraya yansıdı. İşte o anlar...

Kan donduran olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.Adem Şiş, sokakta arkadaşlarıyla konuştuğu sırada kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı.Saldırıda şüpheli, Adem Şiş'e acımasızca ateş açtı ve sonrasında üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) fırlattı.EYP'den saçılan parçalar Adem Şiş'in başına isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz adam kanlar içerisine yere yığıldı.Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.Sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılan Adem Şiş'in tedavisi devam ederken, durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren caniyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.