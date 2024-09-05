ABD'de okul saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Georgia Soruşturma Bürosu, Çarşamba günü Barrow County'deki Apalachee Lisesi'ne düzenlenen saldırıda iki öğrenci ve iki öğretmenin öldüğünü açıkladı.Büro'nun açıklamasında, aynı lisede öğrenci olan 14 yaşındaki Colt Gray'in gözaltına alındığı ve yetişkin hukukuna göre yargılanacağı belirtildi.ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), geçen sene, okulda silahlı saldırı tehditlerinde bulunulduğuna dair anonim ihbarlar aldığı ortaya çıktı.FBI'a göre, müfettişler şüphelinin evini Mayıs 2023'te ziyaret etti ve silah fotoğrafları da dahil olmak üzere internette yayınlanan tehditler hakkında kendisi ve babasıyla görüştü.FBI yaptığı açıklamada, "Baba, evde av silahları bulunduğunu ancak ilgili kişinin denetimsiz erişiminin olmadığını belirtti" diye aktardı.Buna göre, o sırada 13 yaşında olan şüpheli, okuldakilere yönelik çevrimiçi tehditlerde bulunduğunu reddetti ve yetkililer "bölgedeki okulları onu sürekli takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu."FBI'a göre o dönemde, tutuklama veya herhangi bir ek güvenlik eylemi için bir gerekçe bulunmuyordu.Yaklaşık 1900 öğrencinin olduğu okuldan saldırıya dair ilk ihbar yerel saatle sabah 10.20'de (TSİ 16.20) yapıldı.