Ukrayna'da kritik istifa! Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevden ayrıldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevinden istifa etti. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk, Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın 4 Eylül'de istifa mektubunu sunduğunu bildirdi.
UKRAYNA'DA KRİTİK İSTİFA
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk, Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın 4 Eylül'de istifa mektubunu sunduğunu bildirdi.
Stefanchuk, Kuleba'nın olası istifasının "yaklaşan genel kurul toplantılarından birinde ele alınacağını" söyledi ancak bir tarih vermedi.