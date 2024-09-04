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Ukrayna'da kritik istifa! Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevden ayrıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevinden istifa etti. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk, Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın 4 Eylül'de istifa mektubunu sunduğunu bildirdi.

Ukrayna'da kritik istifa! Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevden ayrıldı
Ekleme: 4.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 4.09.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da kritik istifa! Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevden ayrıldı
UKRAYNA'DA KRİTİK İSTİFA

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk, Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın 4 Eylül'de istifa mektubunu sunduğunu bildirdi.
Stefanchuk, Kuleba'nın olası istifasının "yaklaşan genel kurul toplantılarından birinde ele alınacağını" söyledi ancak bir tarih vermedi.

Ukrayna'da kritik istifa! Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevden ayrıldı