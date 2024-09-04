Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: E-ihracatın payı 5 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Global e-Export Summit'te konuştu.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’ne katıldı.Bolat burada, Ticaret Bakanlığı olarak, işletmelerin e-ihracattaki payını artırma girişimlerine tam destek verdiklerini ve bu alanda elde edilecek başarının, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendireceğini savundu.Dijitalleşme ile hızla dönüşen e-ihracat sektörünün, küresel rekabeti artırırken, üreticilere, girişimcilere ve KOBİ’lere yeni fırsatlar sunduğunu dile getiren Bakan Bolat, zirvenin ardından yayındığı mesajında şu ifadeleri kullandıBugün İstanbul’da düzenlediğimiz İstanbul E-İhracat Zirvesi’nde dijitalleşmenin dönüştürdüğü dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri ve e-ihracatın artan önemini ele aldık.İlk defa düzenlediğimiz ve iki gün sürecek zirvede, küresel erişimi ve rekabeti hızlandıran dijital pazarın sunduğu fırsatları iş dünyamızla birlikte tartışacağız. Zirve kapsamında fuar, panel ve çeşitli oturumlarla uluslararası alanda iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyoruz.E-ihracatın genel ihracatımızdaki payı 2023 yılında yüzde 2,1’e çıkarken, dolar bazında 5 milyar doları aşmıştır. 2028’e kadar bu oranı yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.Dijitalleşme ile hızla dönüşen e-ihracat sektörü, küresel rekabeti artırırken, üreticilerimize, girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize yeni fırsatlar sunmaktadır.