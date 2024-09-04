NASA, astronotların duyduğu tuhaf sesin kaynağını açıkladı

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan, ancak aylardır istasyonda kalan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.Starliner uzay aracıyla haziranda uzay istasyonuna giden Butch Wilmore, NASA'nın Houston ekibiyle iletişime geçerek Starliner'dan 'tuhaf sesler' geldiğini söyledi.Ses kaydında Wilmore'un 'Starliner'la ilgili bir sorum var.' dediği ve 'Hoparlörden tuhaf bir ses geliyor… Sesi neyin çıkardığını bilmiyorum.' ifadeleri kullandığı aktarıldı.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Wilmore'un araçtan garip sesler geldiğini bildirmesinin ardından, söz konusu seslere neyin sebep olduğunu açıkladı.Havacılık şirketi garip gürültünün Boeing Starliner'daki hoparlörler ile yanaştığı uzay istasyonu arasındaki bir geri besleme sorunu olduğunu açıkladı.NASA'nın X hesabında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Uzay istasyonu ses sistemi karmaşıktır, birden fazla uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir. Bu nedenle gürültü ve geri bildirim yaşanması yaygındır.