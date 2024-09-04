Mehmetçik PKK'nın inine girdi! Mağaraya gizlenmiş mühimmatlar ele geçirildi
Mehmetçik Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın inine girdi. Tespit edilen mağara ve sığınaklara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.
Türk güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında Hakkari kırsalında operasyona çıktı. Hakkari kırsalında tespit edilen mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde mühimmat ele geçirildi.
EYP, AK-47 VE BİRÇOK UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu icra edildiği belirtilerek, "Operasyonda arama tarama faaliyetinde mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde; 35 adet büyük tüp, 1 adet uçaksavar namlusu, bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 12 adet EYP düzeneği, 1 adet uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet el bombası, 30 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kürek, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet akü ele geçirilmiştir" denildi.