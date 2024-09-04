Karabük'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Olay dün akşam saatlerinde Karabük-Eskipazar Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. H.G.'nin kullandığı hafif ticari araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle önünde seyir halinde olan B.E.'nin kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savurularak su kanalına düştü. Araçlarda bulunan B.E, İ.E, G.K. ve H.G yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadan çarpılan araçta bulunan ve durumları ağır olan İsmail Esen (86) tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, aynı araçta bulunan G.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.