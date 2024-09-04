İstanbul'daki kaçak inşaata yıkım kararı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanındaki ormanlık arazi içinde kaçak villa inşaatı için harekete geçmiş ve inşaatı durdurmuştu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği Vaniköy'de bulunan kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından başlatıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti.Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir.