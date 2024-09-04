Hande Sarıoğlu, Devrim Özkan ile Torreira aşkını yorumladı! 'Bu adam küçük ama gönlü kocaman'

Ekranların ünlü oyuncusu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, deli dolu bir aşk yaşarken ani bir kararla geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.İkili, sosyal medyada birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.Özkan ile Torreira 8 ayın ardından yeniden barıştı.Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı. Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.Devrim Özkan'ın yeni yaşını da çift birlikte kutladı. Torreira sevgilisine yaptığı sürprizle gündeme geldi.Devrim Özkan da doğum gününden romantik karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Spiker Hande Sarıoğlu ise bu paylaşıma yaptığı yorumla dikkat çekti.Hande Sarıoğlu 'Umarım 8 ayılık ayrılık sürecinde yaşadıklarından ders almışsındır ve dışarısının vahşi bir orman olduğunu görmüşsündür.Bu adam küçük ama gönlü kocaman sen de ne şanslısın ki o kadar yer dolaşıp gönlünü sana kaptırmış' dedi.