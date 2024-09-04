Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis'e çağrılacak!

Küresel lobinin aparatı olmaktan öteye geçemeyen NETFLIX bu kez farklı bir skandalla karşımızda. LGBT terörüne çanak tutan, PKK övgüsü yapan yapımlara yer vere NETFLIX bu kez de Türk dünyasını hedef alan bir yapımla karşımızda.Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği "Famagusta" isimli diziyi yayına vermeye hazırlanan NETFLIX'e Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Netflix'in Türkiye temsilcisi, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili arkadaşımızla görüştüm. Meclis açıldığı zaman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonumuza davet edeceğiz ve en azından bundan sonraki yol haritası konusunda, nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşacağız. Netflix'te 20 Eylül tarihinde yayınlanması düşünülen dizi ile ilgili Türk milleti olarak fikrimiz nettir. Sahada kazandığımız başarıyı masada asla kaybetmeyeceğiz" dedi.Yayman sözlerine "Rum tarafının haksız bir biçimde gerçeklerden kopuk, sürrealist bir dizi üzerinden Kıbrıs meselesini farklı bir yöne çevirmesini ve bir propagandayla, algı operasyonuyla farklı bir yöne çekmesini asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Maraş'taki evkaf malı olan bölgenin Cumhurbaşkanımızın başkanlığında açılmasıyla beraber, bu dizinin Maraş'ta çekilmiş olması da manidardır. Maraş'taki kazanımları, bir dizi filmle çevirmek isteyen anlayışı onaylamıyoruz. Halkların kardeşliğine inanıyoruz" şeklinde devam etti.Akdeniz ve Ege Denizi'nin barış denizi olması gerektiğini söyleyen Yayman, Rum tarafının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan adımlarını onaylamadıklarını ifade etti.Yayman, Türkiye'deki dizi ve film sektörüne çağrıda bulunarak, "Nasıl ki onlar haksız olan davalarında, dizi, film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa, bizim propaganda yapmamıza da gerek yok. Bizim gerçekleri anlatarak, Erenköy'deki şanlı direnişi, Kanlı Noel'i ve Muratağa, Sandallar'da uygulanan katliamı anlatmamız lazım. Bunun için Türk dizi sektörüne, film sektörüne bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve komisyonumuz yanınızdadır. Kıbrıs davasını; dünyaya, Avrupa'ya ve Rum tarafına anlatılması için desteğimiz daima sizin yanınızdadır. Netflix'teki bu dizinin yayınlanmasını asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Netflix, Türkiye'de en çok abonesi olan platformlardan biridir. Dünyada da ilk 10'dadır. Büyük bir pazar olarak görülen platformun, Türkiye'nin hassasiyetlerinin, milletimizin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ve bir çözüm üretileceği konusunda ümitvar tavrımızı devam ettiriyoruz. Meselelerin müzakerelerle ele alınması gerektiği konusunda tavrımız nettir ve bu konuda tekrar şunu ısrarla, altını çizerek belirtmek isterim, Kıbrıs'ta sahada kazandığımızı masada kaybedecek değiliz ve Rum tarafının algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası platformlar dahil, Türk milletinin hakkını, Kıbrıs Türkü'nün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.