Evlenene 150 bin TL! Faizsiz evlilik kredisi için yeni dönem: Sistem genişliyor

Öncelikle 6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede başlatılan uygulamaya yeni iller eklendi. Giderek yaygınlaşacak ve tüm Türkiye genelinde uygulanacak sistem Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da uygulanmaya başlayacak.Geçtiğimiz Şubat ayında ilk kez başvuruları yapılan evlilik kredisine bu güne kadar 12 bin 132 çift başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını ve bu kapsamda yeni illeri de dahil ettiklerini açıkladı. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında yer alan Karabük, Bartın ve Zonguldak da artık bu destekten yararlanabilecek. Desteğin kapsamı daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Kredi gençlere faizsiz ve 2 yıl ödemesiz bir destek sağladığı için büyük ilgi görüyor.Faizsiz evlilik kredisi başlangıçta Adıyaman, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanıyordu. Şimdi ise bu illere Karabük, Bartın ve Zonguldak da eklendi. Bu illerde yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayan çiftler, devletin sunduğu bu imkandan faydalanabilecek.Bakan Göktaş, pilot uygulama sürecinde sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda bazı şartlarda düzenlemeye gittiklerini belirtti. Özellikle gelir kriteri konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekirken, bu sınır artık 2.3 asgari ücret (Brüt 46.004 TL Net 39.104 TL ) olarak belirlendi. Böylece geliri iki asgari ücreti geçen çok sayıda çift de krediyi alabilecek.Belli gelir kriterini sağlayan çiftler için ödenen 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuruları e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden de başvuru imkanı bulunuyor.Bu yıl için belirlenen 150 bin TL'lik kredi için ileriki dönemlerde değişiklikte gündeme gelecek. Bu noktada ekonomideki şartlar enflasyon gibi konular sonrasında belli dönemlerde kredi miktarının artırılması da söz konusu.Evlilik kredisi başvurusu yapacak çiftlerde şu şartlar aranıyor:- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),- Başvuru kapsamındaki iller dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2,3 asgari ücretten fazla olmamak,- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,- Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.